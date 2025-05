Empresário continua desaparecido após reunião no interior paulista Carro de Nelson Carreira é encontrado abandonado em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h49 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h49 ) twitter

Família de empresário desaparecido aponta marcas em carro abandonado

O empresário Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, está desaparecido após participar de uma reunião em Cravinhos, interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado abandonado na zona norte da capital paulista, com sinais incomuns como vidros abertos e uma bolsa fora do lugar.

Câmeras de segurança registraram o veículo sendo estacionado por um suspeito que saiu a pé. A polícia investiga o caso e busca impressões digitais no carro. Nelson já foi vítima de sequestro relâmpago em 2013, mas até agora não houve pedidos de resgate.

A esposa relatou que Nelson prometeu ligar após a reunião, mas desde então não deu notícias. A polícia técnica realizou perícia no veículo, e o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca respostas sobre o paradeiro do empresário.

Assista em vídeo - Família de empresário desaparecido aponta marcas em carro abandonado

