Criminoso pratica série de assaltos e assusta moradores de cidade da Grande São Paulo

Uma série de assaltos tem alarmado a população de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O mesmo criminoso tem sido identificado em múltiplos incidentes. Em um dos casos, uma entregadora foi brutalmente atacada ao tentar se refugiar em uma residência.



O agressor invadiu o local e, durante uma luta corporal, causou ferimentos à vítima. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ela luta para recuperar as chaves do carro cheio de mercadorias. Os moradores, que têm enfrentado frequentes assaltos, clamam por mais segurança para evitar novos ataques.



