Empresário é assaltado no Brás e perde R$ 500 mil Quadrilha disfarçada rouba mochila com dinheiro e cheques em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h47 )

Empresário é rendido por ladrões e tem R$ 500 mil roubados em São Paulo

Um empresário foi assaltado no Brás, região central de São Paulo, ao sair de sua empresa no final do expediente. A quadrilha, que planejou o crime, levou uma mochila contendo cerca de meio milhão de reais. O ataque foi executado por quatro homens, dois disfarçados, que agiram com violência para roubar a vítima.

A ação começou quando um dos criminosos, disfarçado de pintor, abordou o empresário no momento em que ele abria o porta-malas do carro. Armado, ele e um cúmplice atacaram a vítima, que foi jogada ao chão e agredida. Dois outros comparsas em motocicletas deram cobertura à fuga, levando a mochila com dinheiro e cheques.

A vítima, proprietária de uma confecção, relatou que os criminosos ignoraram outros pertences de valor, focando apenas na mochila. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso e espera que as imagens de segurança ajudem na identificação dos suspeitos. O empresário, apesar do trauma, considera retornar ao trabalho, mas expressa preocupação com a segurança no local.

