Empresário foi enterrado vivo no autódromo de Interlagos

Terra no pulmão atesta que empresário foi colocado vivo em buraco no autódromo de Interlagos

Um laudo pericial recente revelou que o empresário Adalberto Junior foi enterrado vivo em um buraco no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A polícia solicitou a prisão temporária de um dos suspeitos após uma testemunha chave relatar ter presenciado três seguranças atacando o empresário. Atualmente, o caso envolve 15 suspeitos e permanece sob sigilo judicial enquanto novas evidências são analisadas.

A causa da morte foi asfixia mecânica, com terra encontrada nos olhos, nariz, boca e pulmões de Adalberto. O corpo também apresentava escoriações no pescoço e ferimentos no joelho, sugerindo agressão física. A investigação começou com uma lista de mais de 200 seguranças e agora está focada em um grupo menor.

A polícia acredita que o crime possa ter ocorrido devido a um desentendimento relacionado a uma vaga de estacionamento. Uma testemunha chave forneceu informações cruciais para as investigações ao comparecer à delegacia acompanhada por advogados e sob proteção policial.

Três laudos complementares foram recebidos pela polícia; um deles indicou a presença de sêmen nas partes íntimas da vítima, além de sangue dele e de uma mulher não identificada no carro do empresário.

As autoridades continuam a analisar imagens de câmeras de segurança e outros laudos complementares para esclarecer o caso.

