‘Era um pedaço de mim que perdi’, desabafa pai da menina que morreu atropelada enquanto esperava van escolar O acidente aconteceu no bairro do Brooklin (SP); a comunidade pede que alguém seja responsabilizado pela falha mecânica da perua

RESUMINDO A NOTÍCIA Van escolar atropela e mata criança de 10 anos;

O veículo estava em situação regular, mas no momento do acidente teve falha mecânica;

Uma outra jovem de 14 anos foi levada ao hospital em estado grave

O motorista será investigado e a van passará por uma perícia.

Menina morre após ser atropelada por van escolar desgovernada em SP (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã exibiu o caso de Nuelly Antonia Gonçalves Oliveira, de 10 anos, que morreu após ser atropelada por uma van escolar desgovernada no bairro do Brooklin (SP). O motorista do veículo, um homem de 49 anos, não conseguiu frear a tempo e acabou ferindo gravemente outra jovem. Segundo informações, a van estava regularizada.

“Era minha benção, minha primogênita. Era um pedaço de mim que perdi”, desabafa Cesar Gonçalves da Silva, pai da vítima.

As vítimas aguardavam uma nova van, já que a que elas estavam havia parado de funcionar. A nova perua, que tentava subir a rua, não aguentou a subida e voltou atingindo as crianças que esperavam na calçada.

Uma adolescente de 14 anos foi atingida e levada em estado grave para o Hospital das Clínicas (SP).

Nuelly foi atropelada e morreu no local. Abalado, o pai da vítima relembra da filha. “Ela estava no melhor momento dela na escola. Estava fazendo as coisas sozinha. Melhor momento da nossa vida, minha família”.

A notícia gerou comoção entre amigos e familiares: “Aí quando foi depois eu fiquei sabendo que era a filha dele [de Cesar]. Nossa, foi muito difícil para todos nós”, diz Valdemir Alves, auxiliar de manutenção e conhecido da família.

De acordo com o engenheiro mecânico Wilson dos Santos, a manutenção do veículo precisa ser feita no freio dianteiro a cada 10 mil quilômetros e no freio traseiro a cada 20 mil quilômetros.

A Prefeitura de São Paulo afirma que a van escolar estava em situação regular e transportava nove crianças no momento do acidente.

“Eu estou muito triste, pelos outros pais e as outras crianças que aconteceram isso. Porque a gente que é mãe, toma a dor do outro”, diz Betânia Maria Batista, cuidadora de crianças.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motorista será investigado e o veículo passará por uma perícia.

