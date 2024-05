‘Eu já matei seu pai, agora você’, avisa homem ao atirar contra a ex-namorada

Cidade Alerta |Do R7

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem invade casa da ex-namorada e efetua disparos contra ela e o pai;

O atirador chegou a pedir desculpas antes de matar Yasmin;

A vítima tinha medida protetiva contra o atirador;

Assassino foi preso e levado ao presídio de Registro (SP).

Homem invade a casa da ex-namorada e mata ela e o pai em Miracatu (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta exibiu um caso que chocou a cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. João Carlos de Oliveira Antunes, conhecido como Luquinha, de 29 anos, invadiu a casa da ex-namorada Yasmin, de 25 anos e abriu fogo contra a jovem e o ex-sogro, Francisco Xavier, de 60 anos. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento exato da ação cruel.

“Eu já matei seu pai, agora você. Desculpa, tá?”, debocha o assassino.

O atirador estava em um bar horas antes de cometer o crime. Luquinha foi até a residência do ex-sogro e pulou duas cercas para invadir o local. Após entrar na parte de frente da casa, deu um chute na porta e acabou acordando Francisco. Ao aparecer no corredor, a vítima foi alvejada com três tiros fatais.

Assustada com o barulho, Yasmin foi até a porta e encontrou seu ex-namorado. Luquinha começou a agredir a vítima, agarrando pelo pescoço, e antes de efetuar os disparos contra ela, pediu desculpas.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de Francisco caído no corredor e o da filha na área externa da casa. O atirador já havia fugido.

Ivone, mãe de Yasmin, que também estava na casa, se escondeu no momento do ataque, e por pouco, conseguiu se salvar.

“A Ivone tem algumas limitações devido ao aneurisma que ela passou há uns anos, então ela tem algumas limitações. Ela anda normal, tem seus afazeres, ma era ele [Francisco] que cuidava”, diz Rodrigo Júnior, parente das vítimas.

Yasmin tinha pedido uma medida protetiva contra o atirador. “Ele a pegou à força, levou para o sítio, espancou ela, abriu o portão da casa dela, deu um chute e jogou, chamou o pai ‘pega aí a sua filha’. Ele foi preso, ficou três dias e saiu, mas é um rapaz que já tem antecedentes de agressão, é um rapaz muito cruel”, diz Juliana Queiroz, parente das vítimas.

Segundo familiares, a vítima tinha decidido terminar a relação perigosa, e tentava recomeçar a vida.

Os policiais iniciaram as buscas para encontrar o assassino que tirou as vidas de Francisco e Yasmin. Luquinha foi preso e levado ao presídio de Registro (SP).

“É um cara covarde. Desculpe o palavreado, um cara safado que não merece estar no meio da sociedade não. Esse não merece, esse tem que pagar. Ele que pague lá com a justiça”, desabafa parente das vítimas.

Assista ao vídeo:

