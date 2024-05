‘Molhou’, avisa suspeito de tráfico quando policias chegaram ao ‘shopping das drogas’

Alto contraste

Mãe e filha são presas em ‘shopping das drogas’, no centro de São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes do caso de mãe e filha presas em flagrante no “shopping das drogas”, um prédio conhecido da polícia pelo grande fluxo de vendas de entorpecentes na região central de São Paulo.

Durante a operação, um suspeito gritou “molhou” assim que avistou os policiais e correu a tempo de avisar os traficantes, para que eles também fugissem de uma prisão em flagrante. Porém, a dupla familiar acabou sendo pega enquanto tentavam se livrar de uma boa quantidade de entorpecente. Ambas fugiram para o 10º andar, onde foram alcançadas e detidas.

A equipe do RECORD foi até o conjunto habitacional onde as equipes do BAEP realizaram as prisões. Olhando de fora, parece um prédio como qualquer outro, mas em cada andar, segundo os policiais, existem olheiros e traficantes. ”É um local que sempre tem essa denúncia de comércio de drogas, já é conhecido na área policial por ter muita droga”, disse o subtenente da PM Rodrigo Lopes.

Além delas, outro homem, conhecido da família, também foi detido durante operação ao combate ao crime organizado. Segundo a polícia, mãe e filha assim que avistaram os agentes no interior do edifício, jogaram um saco cheio de drogas no fosso do elevador.

Ao falar com a equipe de reportagem da emissora, as mulheres não assumiram a autoria do crime. “Eu estava descendo a escada do prédio e ele está falando que eu estava traficando. Eu não joguei nada, não estava traficando não, estava descendo com a minha mãe”, afirmou uma das suspeitas.

De acordo com as investigações, o shopping center das drogas é cheio de outros traficantes e olheiros do crime organizado, o que dificulta combater esse ponto de vendas, que abastece, inclusive, a cracolândia.

O total da apreensão chega a R$ 50 mil e, pela variedade de entorpecentes, pode se dizer que a família oferece um cardápio variado aos usuários. Na delegacia, elas confessaram o crime, inclusive relataram os valores que recebiam com as vendas. Os três suspeitos foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

