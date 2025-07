Erro de registro no Ceará faz homem lutar há décadas para provar que está vivo Damião de Almeida enfrenta obstáculos após declaração indevida de óbito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h14 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h14 ) twitter

Homem declarado morto no lugar da irmã gêmea tenta há 20 anos provar que está vivo

Damião de Almeida, um autônomo de 43 anos, vive um pesadelo burocrático desde que foi erroneamente declarado morto no lugar de sua irmã gêmea falecida ainda bebê.

Este equívoco ocorreu em Juazeiro do Norte, Ceará, e resultou na invalidação dos seus documentos oficiais como RG e CPF.

Apesar de possuir documentação completa, Damião é considerado inexistente pelas autoridades brasileiras. Ele enfrenta dificuldades para trabalhar, viajar ou acessar serviços básicos devido à situação irregular que dura mais de quatro décadas.

Residente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ele luta judicialmente para cancelar o registro de óbito indevido no estado onde ocorreu o erro. Enquanto aguarda uma solução legal definitiva, Damião relata sofrer humilhações e preconceitos diariamente.

Procurados pela equipe da RECORD, o cartório responsável pelo erro e o Tribunal de Justiça do Ceará ainda não se pronunciaram sobre o caso.

