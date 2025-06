Estudantes de Belo Horizonte têm fotos manipuladas por inteligência artificial Imagens íntimas foram criadas por colegas de escola e divulgadas online Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovens criam fotos com uso de inteligência artificial para constranger colegas

Vinte alunas de uma escola particular em Belo Horizonte denunciaram a manipulação de suas fotos com inteligência artificial por colegas. As imagens íntimas foram derivadas de fotos dos perfis das vítimas nas redes sociais e divulgadas em aplicativos de mensagens. As estudantes, com idades entre 14 e 17 anos, identificaram os responsáveis como colegas da mesma instituição.

As famílias registraram denúncia na delegacia de proteção à criança e ao adolescente, levando o Ministério Público a investigar o caso. A escola se comprometeu a tomar medidas educativas sobre o uso ético da tecnologia, além de notificar o Conselho Tutelar e a delegacia de crimes cibernéticos. Os pais das adolescentes expressaram preocupação com a segurança das filhas e buscam apoio legal para evitar novos incidentes.

“O medo é constante”, relatou uma das alunas afetadas pela situação. “Queremos justiça para que isso não aconteça novamente”, afirmou um dos pais envolvidos no caso.

Assista em vídeo - Jovens criam fotos com uso de inteligência artificial para constranger colegas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!