Suspeito de executar homem na zona leste de SP é preso no aeroporto de Guarulhos

O suspeito de executar um entregador na zona leste de São Paulo foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando estava prestes a embarcar para Pernambuco. O crime ocorreu em frente a uma adega, onde a vítima, Clayton, de 29 anos, foi alvejada nove vezes por um homem com boné azul. Durante a fuga, o atirador deixou cair seu celular, o que levou à sua identificação pela polícia. A vítima havia se mudado de Pernambuco para São Paulo após sofrer tentativas de homicídio. A Polícia Civil investiga se o crime foi motivado por vingança.



