Estudantes são intubados após trote no interior de SP Calouros foram forçados a consumir álcool e drogas durante festa universitária Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h05 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois estudantes precisam ser intubados após trote no interior de São Paulo

Um trote universitário em Jaboticabal resultou na hospitalização de sete estudantes, com dois deles necessitando de intubação após serem forçados a consumir álcool e drogas por veteranos. O incidente ocorreu durante uma festa de abertura de curso e gerou tumulto no hospital, envolvendo familiares e moradores locais.

A Polícia Civil está investigando o caso para determinar responsabilidades. Após receberem atendimento médico, os estudantes foram extubados e liberados sem risco de morte.

O trote, que deveria ocorrer no início do ano letivo, foi estendido por um período de 100 dias, prolongando as atividades de humilhação dos calouros. O caso chamou atenção pela extensão do trote e pelas graves consequências para os envolvidos.

Assista em vídeo - Dois estudantes precisam ser intubados após trote no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!