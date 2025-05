Quadrilha faz casal de mexicanos refém e rouba joias, dinheiro e eletrônicos em SP

Um casal de mexicanos sofreu um assalto em sua casa, localizada em Moema, São Paulo . Criminosos ficaram horas no local, amarraram as vítimas e até fizeram refeições. Eles levaram seis malas com pertences do casal e usaram um carro roubado para a fuga. A polícia rastreou a localização pelo sinal de um celular e prendeu Carlos Eduardo de Oliveira, apontado como líder da gangue. A investigação continua para capturar outros quatro envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!