Ex-marido confessa que matou promotora de eventos e jogou corpo no rio Tietê Carlos Eduardo admite assassinato e ocultação com ajuda do irmão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 13h01

Homem confessa ter matado a ex-companheira e jogado corpo dela no rio Tietê

A polícia continua as buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida após a confissão de seu ex-marido, Carlos Eduardo de Sousa Ribeiro. Ele admitiu ter matado Amanda com a ajuda do irmão e jogado seu corpo no rio Tietê. Ambos foram presos.

Imagens de câmeras de segurança mostram Carlos Eduardo e seu irmão entrando na casa de Amanda e saindo com um saco grande, possivelmente contendo o corpo, que foi colocado em um carro cinza. O veículo passou por perícia em busca de vestígios que comprovem a versão apresentada por Carlos Eduardo.

Amanda, promotora de eventos, havia se separado há pouco mais de dois meses e deixou três filhos. A polícia investiga se Carlos Eduardo não aceitou o término do relacionamento devido ao histórico de violência doméstica.

As buscas pelo corpo prosseguem com a participação da Polícia Civil, que analisa as imagens obtidas para confrontar as informações fornecidas pelos suspeitos.

