Ex-namorado ataca mulher com madeira em São Paulo Alexandra foi agredida após recusar reatar relacionamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h05 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h05 )

Mulher é agredida pelo ex-companheiro com pedaço de madeira

Em São Paulo, Alexandra foi brutalmente agredida pelo ex-namorado Matheus no condomínio de sua mãe. Movido por ciúmes após descobrir que ela havia saído com um conhecido seu, Matheus atacou Alexandra com um pedaço de madeira, além de socos e chutes, resultando em múltiplos ferimentos.

O ataque começou quando Alexandra se preparava para abrir o portão do condomínio e foi surpreendida por Matheus. As agressões continuaram no estacionamento do prédio. Um homem presente no local assistiu ao ataque sem intervir, apenas chamando Matheus para se retirar.

Matheus cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Ele conheceu Alexandra na adolescência, mas iniciaram um relacionamento durante uma saída temporária dele da prisão. Após o término recente do namoro, ele tentou reatar, mas Alexandra recusou.

Alexandra registrou boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva contra Matheus. Dada a gravidade do ataque, há possibilidade de regressão do regime de cumprimento de pena de Matheus para o regime fechado caso a justiça assim determine.

Mulher é agredida pelo ex-companheiro com pedaço de madeira

