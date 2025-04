Ex-namorado é condenado a 31 anos de prisão por matar médica em São José do Rio Preto Davi Isaque Martins Silva cumprirá pena de 31 anos por assassinato em agosto de 2023 Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 12h32 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-namorado é condenado a 31 anos de prisão por matar médica no interior de São Paulo

Davi Isaque Martins Silva foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da médica Talita Fernandes, ocorrido em agosto de 2023, em São José do Rio Preto, São Paulo. O corpo de Talita foi encontrado nu dentro de uma mala na lavanderia de seu apartamento.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que Davi foi o último a deixar o local, entrando em um carro de aplicativo logo após. Durante o depoimento, ele confessou o crime, alegando ter usado drogas antes do homicídio e discutido com Talita no mesmo dia.

Davi tentou ocultar o corpo na mala, mas esta acabou rasgando. As investigações revelaram que ele era financeiramente dependente da vítima e não aceitava o término do relacionamento. Antes do julgamento, Davi escreveu uma carta pedindo desculpas pelo crime cometido. Ele cumprirá a pena em regime fechado.

Assista em vídeo - Ex-namorado é condenado a 31 anos de prisão por matar médica no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!