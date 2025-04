Polícia vai usar carro de suspeito na reconstituição do assassinato de Vitória

Principal suspeito de matar a jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Santos não participou da reconstituição do crime marcada para esta quinta-feira (24), em Cajamar (SP). A Justiça atendeu pedido da defesa dele e determinou que ele não é obrigado a participar da reprodução para não produzir provas contra si.



. O carro que teria sido usado por Maicol durante o crime, no entanto, será usado nos trabalhos da polícia. O veículo foi apreendido no início das investigações e permanece retido desde então. .



