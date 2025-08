Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília Decisão de Moraes foi motivada por vídeo que incitava ataques ao STF Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h19 ) twitter

Tarcísio de Freitas critica prisão domiciliar de Bolsonaro: 'absurdo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois que Bolsonaro participou de um vídeo que, segundo Moraes, incitava ataques ao STF e interferências externas no judiciário brasileiro. Como parte das medidas impostas, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de familiares imediatos e advogados, além de não poder usar celulares.

