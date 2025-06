Ex-soldado relata agressões em quartel do Exército em Pirassununga Vítima denuncia violência por colegas e busca justiça na Justiça Militar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h47 ) twitter

Ex-soldado denuncia ter sido agredido por colegas do Exército no interior de SP

Um ex-soldado do Exército relatou ter sido agredido por colegas dentro de um quartel em Pirassununga, São Paulo, no dia 16 de janeiro. Durante uma tarefa de limpeza na câmara fria, ele foi cercado por quatro soldados que iniciaram as agressões.

A violência prosseguiu em outro local do quartel com a participação de mais dois soldados, resultando em lesões físicas e violência sexual.

Após o ataque, a vítima de 20 anos sofreu um surto psicótico e tentou contra a própria vida. Médicos apresentaram opiniões divergentes sobre sua saúde mental; uma psiquiatra indicada pelo Exército apontou incapacidade para o serviço, enquanto outro médico afirmou que ele poderia retornar à vida civil. Os soldados responsáveis pelas agressões foram expulsos e multados em mil reais cada pelo Ministério Público do Exército.

Atualmente, três processos buscam a punição dos responsáveis e a indenização da vítima. O Ministério Público Militar denunciou os seis agressores, com o caso em andamento na Justiça Militar.

