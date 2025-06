Execução em São Paulo: homem é morto em frente a adega Atirador troca de armas durante ataque na zona leste Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 12h51 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h51 ) twitter

Homem é executado com nove tiros em adega na zona leste de São Paulo

Clayton Henrique Bezerra de Oliveira, de 29 anos, foi executado em frente a uma adega na Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo.

O atirador, usando boné verde, se aproximou e disparou contra Clayton enquanto ele estava ao celular. Após esgotar a munição do revólver, o agressor trocou de arma e continuou atirando.

Cleiton era ex-funcionário da adega e tinha um histórico criminal por roubo e tráfico de drogas. A execução ocorreu em plena luz do dia, surpreendendo testemunhas e clientes no local. As câmeras de segurança registraram toda a ação.

A polícia investiga o caso para identificar o comparsa que ajudou na fuga. Testemunhas estão sendo ouvidas para entender se Clayton estava sob ameaça ou tinha dívidas que poderiam ter motivado o crime.

