Explosão de gás destrói prédio e ameaça vizinhança na zona norte de São Paulo Famílias buscam apoio para demolição após tragédia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 10h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escombros de prédio que desabou deixa vizinhos em risco na zona norte de São Paulo

Uma explosão causada por um botijão de gás destruiu um prédio de três andares na zona norte de São Paulo, resultando na morte de um bebê. A estrutura remanescente ameaça desabar sobre seis casas vizinhas, colocando seus moradores em risco. Maria de Oliveira Paz enfrenta dificuldades financeiras para custear a demolição necessária.

A prefeitura está avaliando a possibilidade de auxiliar na remoção dos escombros devido à gravidade da situação, mas a responsabilidade inicial recai sobre os proprietários. “Nem nós, nem nossos vizinhos têm vida normal desde que isso aconteceu,” lamenta Maria, apelando por ajuda urgente do poder público para garantir a segurança das famílias afetadas.

Enquanto isso, as casas desocupadas foram alvo de saques, aumentando a insegurança na área. Maria pede uma solução urgente para assegurar que as famílias possam retomar suas vidas com segurança.

Assista em vídeo - Escombros de prédio que desabou deixa vizinhos em risco na zona norte de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!