Clientes têm carros furtados em estacionamento de supermercado em São Paulo

Clientes de um supermercado de alto padrão na avenida Cidade Jardim, em São Paulo , tiveram carros roubados após deixá-los com manobristas. Ao retornar das compras, os carros haviam sumido, e nem os responsáveis pelo estacionamento nem o supermercado souberam explicar o ocorrido. As chaves permanecerem no contato dos carros, o que facilitou a ação dos criminosos. O mercado lamentou o incidente e prometeu auxiliar na investigação e ressarcir os clientes prejudicados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!