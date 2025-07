Falha técnica em trem força passageiros a caminhar sobre trilhos em São Paulo Incidente ocorreu entre Jardim Helena e São Miguel Paulista na linha 12 Safira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h40 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h40 ) twitter

Passageiros caminham pelos trilhos após trem apresentar falha na linha 12-Safira

Na manhã desta segunda-feira, um trem da linha 12 Safira da CPTM parou devido a uma falha técnica entre as estações Jardim Helena e São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O problema levou passageiros a descerem das composições e caminharem sobre os trilhos.

Alguns passageiros optaram por seguir a pé até a próxima estação, enquanto outros aguardavam dentro do trem por uma solução. A CPTM informou que equipes de manutenção estão trabalhando para corrigir a falha e normalizar o serviço.

Imagens feitas pelo helicóptero da RECORD mostram passageiros pulando de um trem para outro usando uma escada improvisada. A situação é arriscada, pois envolve caminhar em áreas normalmente inacessíveis ao público.

A CPTM lamentou o transtorno e pediu desculpas aos passageiros afetados. As operações continuam lentas nas proximidades, com atrasos nas demais estações da linha. Equipes estão no local para orientar os passageiros enquanto o problema persiste.

