RESUMO DA NOTÍCIA Uma denúncia de sequestro em São Paulo resultou na prisão de três homens ligados a uma quadrilha de estelionato digital.

A suposta vítima do sequestro era, na verdade, um integrante do grupo, que fingiu o crime para escapar de um bloqueio bancário.

A quadrilha usava dados de pessoas falecidas para realizar movimentações financeiras fraudulentas.

As investigações continuam para identificar outros membros e a origem das contas utilizadas nos golpes.

Falso sequestro leva polícia a prender quadrilha de estelionato digital em São Paulo

Uma denúncia de sequestro na zona leste de São Paulo levou à prisão de três homens suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionato digital. A suposta vítima do sequestro era, na verdade, um dos membros do grupo, que fingiu o crime para escapar das consequências após sua conta bancária ser bloqueada por movimentações suspeitas.

A polícia militar foi acionada após receber informações sobre um possível sequestro na Vila Curuçá Velha. No local, os agentes encontraram um veículo com três indivíduos. Durante a abordagem, um dos homens possuía R$4.500 em espécie. As investigações revelaram que o alegado sequestrado era parte do esquema criminoso, responsável por transferências e saques de contas bancárias.

O grupo utilizava dados de pessoas falecidas para realizar transações financeiras e até empréstimos. A quadrilha também recrutava novos membros por meio de redes sociais, oferecendo ganhos fáceis em troca do uso de contas bancárias. As autoridades continuam investigando para identificar outros envolvidos e a origem das contas utilizadas.

