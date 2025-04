Falta de água afeta moradores de Carapicuíba desde janeiro Sabesp promete concluir obras no Jardim Tonato para normalizar abastecimento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h07 ) twitter

Falta de água assola bairro de Carapicuíba (SP) desde janeiro

Desde janeiro, moradores do Jardim Tonato em Carapicuíba enfrentam a falta de água. A Sabesp iniciou a regularização dos relógios, mas muitos ainda aguardam instalação. Sem o fornecimento adequado, residentes recorrem à coleta de água da chuva para atividades diárias.

A situação se agravou após a Sabesp exigir caixas para os relógios, que não foram instalados. Alguns compartilham água com vizinhos que já possuem o relógio, enquanto outros dependem da chuva. A prefeitura responsabilizou a Sabesp e cobrou providências urgentes.

Em resposta, a Sabesp prometeu concluir as obras no sistema no próximo mês e enviar uma equipe para resolver casos de desabastecimento. Moradores esperam por uma solução rápida para voltar à normalidade.

