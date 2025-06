Família consegue exumação de corpo enterrado no cemitério errado por erro do IML de SP Igor Henrique morreu em acidente, mas foi confundido com vítima de explosão de gás Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h20 ) twitter

Família consegue exumação de corpo enterrado no cemitério errado por erro do IML de SP

A Justiça autorizou a exumação do corpo de Igor Henrique Barbosa Cruz, que foi enterrado no cemitério errado por um erro do Instituto Médico Legal de São Paulo. O equívoco foi identificado pela família quando o corpo chegou lacrado para o velório, embora não houvesse desfiguração devido ao acidente de trânsito que causou sua morte.

Desconfiada, a família iniciou uma investigação própria e descobriu que o corpo no caixão pertencia a outro jovem, vítima de uma explosão em São Paulo. Com a exumação autorizada, as famílias envolvidas poderão realizar os velórios de forma adequada.

