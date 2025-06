Tutor procura cachorra desaparecida em São Paulo e sofre tentativas de golpes

O aposentado Roberto de Barros busca desesperadamente por sua cadela Olívia, da raça galgo inglês, que desapareceu após se soltar durante um passeio no bairro Perdizes. Olívia, conhecida por sua energia e velocidade, atravessou uma avenida e desapareceu. Em meio à busca, Roberto enfrenta tentativas de golpe de pessoas que pedem dinheiro. Ele enfatiza a importância emocional de Olívia para sua vida, já que ela é seu apoio emocional. Outros tutores do parque se mobilizaram na busca, impressionados com a rapidez e agilidade de Olívia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!