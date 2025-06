Família de menina morta na Grande São Paulo diz que assassino estava no velório Investigação continua após morte de menina em Barueri Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h13 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h13 ) twitter

Família de menina morta na Grande São Paulo diz que assassino estava no velório

A polícia segue investigando o assassinato de Larissa Manoela, uma menina de 9 anos, em Barueri, São Paulo. A família já identificou um suspeito que teria comparecido ao velório da criança. Imagens de dois homens próximos à residência da vítima estão sendo analisadas. A mãe encontrou a filha sem vida ao retornar do trabalho.

O crime ocorreu quando Larissa estava sozinha em casa. A polícia apreendeu alguns objetos e está ouvindo depoimentos de familiares e testemunhas. Durante o velório, o padrasto foi levado para prestar esclarecimentos.

Imagens de um circuito de segurança mostram dois suspeitos próximos ao local do crime. A polícia está verificando as características dos homens nas imagens, comparando-as com informações já coletadas. Existe também a suspeita de que um pedófilo esteja agindo na região, o que está sendo investigado.

As autoridades continuam aguardando mais depoimentos e estão prontas para realizar buscas assim que novas informações surgirem.

Assista ao vídeo - Família de menina morta na Grande São Paulo diz que assassino estava no velório

