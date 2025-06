Família que voltava do circo vai para cima de assaltantes em Cachoeiro de Itapemirim (ES) Filhos enfrentam ladrão para proteger a mãe durante roubo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 13h04 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família que voltava do circo vai para cima de assaltantes

Uma família foi assaltada enquanto voltava de uma apresentação circense em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Durante o incidente, um homem se aproximou enquanto eles aguardavam para entrar no carro. Os filhos reagiram rapidamente para proteger a mãe do ladrão.

O assaltante acelerou o passo e abordou a mulher no momento em que ela se preparava para entrar no veículo. Os filhos correram para impedir que ele fechasse a porta do carro. Apesar dos esforços, o criminoso fugiu com o carro levando um dos filhos junto à porta.

Felizmente, ninguém se feriu gravemente. A mãe confirmou que o assaltante não estava armado, permitindo que seus filhos reagissem. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, mas até agora o autor do crime não foi identificado nem o veículo recuperado.

Assista ao vídeo - Família que voltava do circo vai para cima de assaltantes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!