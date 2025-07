Filha de MC Catra é presa por fraude em empréstimos consignados Júlia Garcia Domingues é acusada de golpes contra aposentados no Rio de Janeiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h44 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de MC Catra é presa em operação contra fraudes financeiras

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Júlia Garcia Domingues, filha do falecido funkeiro MC Catra, em uma operação contra fraudes financeiras denominada “falsa portabilidade”. Ela é acusada de enganar aposentados e pensionistas do INSS ao oferecer empréstimos com promessas de condições vantajosas, como juros menores e prazos estendidos. No entanto, as dívidas originais não eram quitadas e o dinheiro obtido era desviado, resultando em dívidas duplas para as vítimas.

Além do Rio de Janeiro, a operação teve ações nos estados do Acre, Minas Gerais e Santa Catarina, com prejuízos que podem chegar a R$ 5 milhões. Júlia é um dos 32 filhos de MC Catra, que faleceu em 2018.

Assista ao vídeo - Filha de Mr. Catra é presa em operação contra fraudes financeiras

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!