Fisiculturista é preso por espancar namorada médica em São Paulo Pedro Camilo Garcia Castro cometeu agressão motivada por ciúmes; vítima está em estado grave Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h06 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h06 )

Fisiculturista é preso após agredir brutalmente namorada médica em São Paulo

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro foi preso após agredir violentamente sua namorada médica em um apartamento alugado no bairro de Moema, São Paulo. A agressão deixou a vítima com lesões graves no rosto e internada na UTI. Pedro fugiu do local utilizando o carro da médica, mas foi localizado pela polícia em Santos, onde foi detido sem resistência.

Imagens das câmeras de segurança capturaram a movimentação do casal na noite do incidente. Após as agressões, Pedro foi visto saindo do apartamento com a mão machucada devido à violência empregada contra a namorada. Ele confessou o crime à polícia e alegou ciúmes como motivação.

A polícia civil continua investigando o caso como tentativa de homicídio e busca identificar possíveis outras vítimas de agressões cometidas por Pedro. O veículo da médica foi recuperado e devolvido à família. A justiça avalia a prisão preventiva do agressor enquanto a vítima permanece hospitalizada em estado crítico.

