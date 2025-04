Frentista salva cachorro com massagem cardíaca em São Paulo Animal retorna ao local no dia seguinte após ser salvo por funcionário Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h56 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h56 ) twitter

Frentista faz massagem cardíaca e salva a vida de cachorro em posto de gasolina de SP

Um frentista em São Paulo salvou um cachorro realizando uma massagem cardíaca quando o animal aparentava sofrer um infarto em um posto de gasolina.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o cão se levantou após a ação rápida do frentista Fábio Luiz, conhecido como Bita.

Bita descreveu o incidente: “Falei, esse cachorro vai sobreviver. Quando comecei a massagem, ele ficou meio grogue, mas logo saiu correndo”.

No dia seguinte, o cachorro retornou ao posto, como se procurasse seu salvador. Um colega de Bita gravou o momento do retorno do cão, que parecia querer agradecer por ter sua vida salva.

Assista em vídeo - Frentista faz massagem cardíaca e salva a vida de cachorro em posto de gasolina de SP

