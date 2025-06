Frio intenso derruba temperaturas em SP e RS; Defesa Civil emite alerta Massa de ar polar provoca frio extremo e população busca formas de se aquecer Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h59 ) twitter

Frio intenso atinge São Paulo e Rio Grande do Sul nesta quinta (12)

Uma massa de ar polar está causando quedas significativas nas temperaturas em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Na Avenida Paulista, em São Paulo, termômetros registraram 12ºC durante a manhã, com sensação térmica ainda mais baixa. A Defesa Civil emitiu um alerta devido ao impacto do frio, especialmente entre os mais vulneráveis.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas chegaram a 8ºC. Os gaúchos recorrem ao chimarrão para se aquecerem diante do frio intenso.

A previsão é que essa frente fria persista nas próximas semanas, aumentando a necessidade de cuidados com pessoas em situação de rua e crianças. A população deve se preparar para enfrentar essas condições climáticas adversas.

Assista ao vídeo - Frio intenso atinge São Paulo e Rio Grande do Sul nesta quinta (12)

