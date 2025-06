Funcionárias são investigadas por agressão em creche de Mairinque (SP) Vídeos mostram violência contra crianças em unidade infantil Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h35 ) twitter

Funcionárias são suspeitas de agredir crianças em creche no interior de São Paulo

Funcionárias de uma creche infantil em Mairinque (SP) estão sob investigação por supostas agressões a bebês. Vídeos mostram crianças sendo maltratadas, revelando empurrões e sacudidas violentas. Uma ex-funcionária denunciou os casos à polícia após observar as agressões entre agosto e setembro do ano passado.

Bruna, mãe de uma das vítimas, relata mudanças no comportamento do filho após os incidentes. “Meu filho era bonzinho, mas passou a gritar e chorar após os episódios”, desabafa ela. As professoras envolvidas foram afastadas, porém a prefeitura alegou falta de provas para punições.

As mães das crianças continuam buscando justiça e esperam que as autoridades tomem medidas efetivas sobre as denúncias.

Apesar do afastamento das funcionárias, a prefeitura notificou que o caso será arquivado, gerando insatisfação entre os familiares. A comunidade aguarda um pronunciamento da prefeitura de Mairinque e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para avaliar os próximos passos.

