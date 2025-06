Câmera corporal flagra tiro de policial que matou adolescente em São Paulo

A divulgação das imagens de uma câmera corporal da polícia militar revelou detalhes cruciais sobre o caso de Vitória Manoelly, morta com um tiro disparado por um policial em janeiro.



As imagens mostram o sargento Thiago Guerra abordando Kauê, irmão de Vitória, e o disparo fatal durante a confusão. Apesar da alegação de tiro acidental pela defesa, Guerra foi indiciado por homicídio com dolo eventual e está preso. Kauê foi algemado e levado à delegacia sem acusações formais. A família denuncia a falta de socorro imediato a Vitória e expressa sua dor pela perda. As i.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!