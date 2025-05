Furgão furtado com carga de tênis é recuperado em São Paulo Motorista detido alega desconhecimento da carga e uso de drogas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia intercepta furgão furtado e recupera carga valiosa de tênis em São Paulo

A polícia interceptou um furgão roubado na Zona Leste de São Paulo, contendo uma carga valiosa de 23 sacos de tênis de marcas conhecidas. O veículo havia sido furtado em novembro do ano anterior.

Durante a abordagem policial, o motorista alegou desconhecer a carga e afirmou estar sob efeito de drogas. As placas e chassis do furgão estavam adulterados, aumentando as suspeitas sobre seu envolvimento.

O suspeito Israel foi detido e permanece sob custódia para investigações adicionais na delegacia responsável.

Assista em vídeo - Polícia intercepta furgão furtado e recupera carga valiosa de tênis em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!