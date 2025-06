Furto de carros em supermercado de São Paulo surpreende clientes Chaves deixadas no contato facilitaram ação criminosa em área nobre Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h56 ) twitter

Clientes têm carros furtados em estacionamento de supermercado em São Paulo

Clientes de um supermercado na avenida Cidade Jardim, em São Paulo, passaram por uma situação inesperada ao terem seus veículos furtados. Os carros foram deixados com manobristas enquanto faziam compras, mas desapareceram antes que pudessem ser recuperados pelos proprietários.

O supermercado, situado em uma área nobre da cidade, não conseguiu explicar o que ocorreu com os veículos. As chaves dos carros permaneciam no contato, facilitando a ação dos criminosos.

A falta de controle no estacionamento também foi apontada como fator contribuinte para o furto. Em resposta ao incidente, o estabelecimento lamentou o ocorrido e prometeu colaborar com as investigações e ressarcir os clientes afetados.

