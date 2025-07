Furtos rápidos de veículos em São Paulo Criminosos levam carros em minutos; polícia analisa imagens Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h44 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos agem com tranquilidade para furtar carros em São Paulo

Dois carros foram furtados em São Paulo com poucos minutos de diferença entre os casos. No primeiro incidente, uma mulher estacionou seu veículo perto de uma estação de metrô na Vila Cleonice, zona leste da cidade, e só percebeu o furto ao retornar do trabalho, oito horas depois. Os criminosos agiram disfarçadamente, desligando o alarme e forçando a porta antes de levar o carro.

Em Itaquaquecetuba, na região metropolitana, um ladrão forçou a fechadura de um automóvel Uno e fugiu em apenas 16 segundos. O proprietário notou o crime cerca de uma hora depois. A Polícia Civil investiga ambos os casos com a ajuda de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

Assista ao vídeo - Criminosos agem com tranquilidade para furtar carros em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!