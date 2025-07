Galho perfura vidro de carro e quase fere taxista em Guarulhos Incidente ocorreu no Jardim Presidente Dutra; ninguém se feriu Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Galho perfura vidro de carro e quase atinge taxista em Guarulhos (SP)

Um galho caiu de uma árvore e perfurou o para-brisa de um táxi enquanto trafegava pela estrada velha no Jardim Presidente Dutra, Guarulhos. Apesar do susto, nem o taxista nem o passageiro ficaram feridos.

O incidente foi registrado em vídeo pelo passageiro do veículo. As imagens mostram o galho atravessando o vidro na direção do motorista, que conseguiu manter o controle do carro. A prefeitura de Guarulhos informou que realiza frequentemente a poda e remoção de árvores na região, tendo efetuado cerca de 3.500 podas e removido 260 árvores no primeiro semestre.

Assista ao vídeo - Galho perfura vidro de carro e quase atinge taxista em Guarulhos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!