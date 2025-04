Gangue da Peruca rouba cabelos naturais em salão de São Paulo Criminosos disfarçados levam mais de 100 quilos de fios naturais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h54 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões invadem salão usando peruca e roubam mais de 100 quilos de cabelos naturais

Uma quadrilha audaciosa invadiu um salão de beleza em um bairro nobre de São Paulo, roubando mais de 100 quilos de cabelos naturais. Disfarçados com perucas, os criminosos renderam uma funcionária com violência durante a ação que durou menos de 15 minutos.

Os ladrões usaram perucas para se camuflar. Um deles rendeu uma faxineira logo na entrada do salão, levando-a para os fundos e amarrando suas mãos. O outro criminoso fechou a porta e começou a recolher as mercadorias valiosas: cabelos naturais.

A proprietária do salão, que mora no Brasil há duas décadas, suspeita que o crime foi cometido com base em informações privilegiadas. Ela relata que dias antes já havia ocorrido uma tentativa de roubo no local.

O mercado clandestino de cabelos naturais é altamente lucrativo no Brasil. Recentemente, no Brás, foram roubados 67 fardos de cabelos avaliados em pelo menos R$30 mil. As autoridades estão empenhadas em desmantelar essas redes criminosas.

‌



Assista em vídeo - Ladrões invadem salão usando peruca e roubam mais de 100 quilos de cabelos naturais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!