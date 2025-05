Golpe em São Paulo faz casal perder R$ 2.500 em falsa compra de comida japonesa Aposentados foram vítimas de perfil falso que prometia entrega de comida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 12h55 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal cai em golpe, perde R$ 2.500 e fica sem comida japonesa

Um casal de aposentados em São Paulo caiu em um golpe ao tentar comprar comida japonesa através de um perfil falso nas redes sociais. Eles perderam R$ 2.500 após serem convencidos por um motoboy a realizar duas transações com cartão de débito durante a entrega.

Os golpistas criaram uma página atraente com preços baixos para atrair vítimas e frequentemente alteram o nome do perfil para continuar enganando outras pessoas. A página falsa ainda está ativa, exigindo agora pagamento via Pix antes da entrega.

A Polícia Civil investiga o caso registrado como estelionato e busca identificar os responsáveis. Um especialista em segurança cibernética destaca sinais de alerta como descontos irreais e falta de engajamento na página. Enquanto isso, a polícia coleta provas para identificar o falso entregador e desmantelar a quadrilha responsável pelo golpe.

Assista em vídeo - Casal cai em golpe, perde R$ 2.500 e fica sem comida japonesa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!