Carro capota e bate contra poste na zona sul de São Paulo

Um grave acidente ocorreu na estrada do Campo Limpo, zona sul de São Paulo , na manhã desta terça-feira (13). Um carro capotou e colidiu com um poste. Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como presença de garrafas de uísque vazias no veículo. Duas pessoas ficaram feridas; uma delas ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.



