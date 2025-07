Guarda Civil impede assalto a farmácia em Carapicuíba Intervenção resulta em troca de tiros; suspeito ferido foge a pé Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h02 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um casal tentou roubar uma farmácia em Carapicuíba.

Um guarda civil, fora de serviço, interferiu e houve troca de tiros.

Um suspeito foi baleado e conseguiu fugir a pé, enquanto a mulher foi presa.

A ação buscava produtos de emagrecimento, visados por comércio ilegal.

Assalto a farmácia acaba com uma pessoa baleada em Carapicuíba (SP)

Um casal tentou roubar uma farmácia em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, mas foi surpreendido por um guarda civil municipal fora de serviço.

Durante a ação criminosa, houve troca de tiros, resultando em um dos suspeitos baleado. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir a pé após cair da motocicleta usada na fuga.

A mulher foi capturada no local e levada ao primeiro distrito policial de Carapicuíba. As autoridades monitoram hospitais próximos para localizar o homem ferido.

A motocicleta utilizada no crime estava com a placa coberta por uma sacola para evitar identificação.

‌



As imagens exclusivas da RECORD mostram o momento do assalto e a rápida intervenção do guarda civil. A tentativa de roubo visava obter canetas emagrecedoras, produtos alvos de comércio ilegal na internet.

Assista ao vídeo - Assalto a farmácia acaba com uma pessoa baleada em Carapicuíba (SP)

