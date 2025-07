Guarda civil saca arma e provoca pânico em UPA de Osasco Confusão começou quando morador de rua ofereceu livro à criança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h10 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um guarda civil municipal de Osasco sacou sua arma em uma UPA durante um desentendimento.

O incidente começou quando um morador de rua ofereceu um livro à filha do guarda.

A situação gerou pânico entre os presentes, incluindo crianças, e foi registrada por uma testemunha.

A arma do guarda foi confiscada e ele será realocado para trabalho interno, enquanto o caso é investigado.

Guarda civil aponta arma para morador de rua dentro de UPA em Osasco (SP) e assusta pacientes

Um guarda civil municipal de Osasco foi flagrado sacando uma arma em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após um desentendimento com um morador de rua.

O incidente ocorreu enquanto o agente estava de férias e acompanhava a esposa para vacinar a filha, gerando pânico entre os presentes, incluindo crianças.

A confusão começou quando o morador de rua ofereceu um livro à filha do guarda, que estava com a mãe na fila de atendimento. Ao ver a interação, o agente se ofendeu e sacou a arma, causando alvoroço na unidade de saúde. Patrícia, uma das testemunhas, gravou o momento devido à violência demonstrada pelo guarda.

Após o incidente, a arma do agente foi retirada, e ele deve ser realocado para trabalho interno ao retornar das férias. O caso está sob investigação do oitavo distrito policial, que busca ouvir o morador de rua envolvido para prosseguir com o inquérito.

Assista ao vídeo - Guarda civil aponta arma para morador de rua dentro de UPA em Osasco (SP) e assusta pacientes

