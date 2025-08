Hamburguerias em São Paulo oferecem experiências únicas de terror e circo Na zona leste, estabelecimentos proporcionam vivências temáticas além da gastronomia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h11 ) twitter

Na zona leste de São Paulo, duas hamburguerias destacam-se por oferecer experiências além da gastronomia tradicional. Uma delas transforma o ambiente em um cenário de filmes de terror, com decoração temática e personagens icônicos do cinema interagindo com os clientes. Os drinks e lanches seguem o tema, proporcionando uma experiência imersiva que mistura nostalgia e diversão.

A poucos quarteirões dali, outra hamburgueria recria a atmosfera vibrante de um picadeiro circense. Com um ambiente colorido e shows de mágica e malabarismo, o local oferece aos visitantes uma experiência memorável que evoca a magia do circo para todas as idades.

