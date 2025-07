Homem agride filho autista que se recusou a lavar louça Adolescente sofreu agressões físicas e ameaças em casa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h48 ) twitter

Homem espanca o filho autista de 14 anos que não quis lavar a louça

Um vídeo chocante flagrou um homem agredindo seu filho autista de 14 anos após o garoto se recusar a lavar a louça. O registro foi feito por um primo no dia 2 de fevereiro de 2024 e só veio à tona em maio, quando a mãe do adolescente tomou conhecimento do ocorrido.

Nas imagens, o pai continua a agressão mesmo após imobilizar o menino, que tenta fugir correndo em direção ao portão.

Além das agressões físicas, o homem ameaçou matar a mãe do garoto caso ele contasse sobre o incidente. A mãe, que já havia sofrido violência doméstica durante quase dez anos de relacionamento com o agressor, procurou a delegacia da mulher assim que soube dos fatos.

A família agora possui medidas protetivas, incluindo um botão do pânico.

O jovem revelou que já havia sido vítima de agressões anteriores, inclusive sendo atingido nas costas com um pedaço de madeira. A Polícia Civil concluiu a investigação e encaminhou o inquérito ao Ministério Público para as devidas providências.

Assista ao vídeo - Homem espanca o filho autista de 14 anos que não quis lavar a louça

