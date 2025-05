Homem é descoberto em banheira de motel ao tentar roubar casal Criminoso estrangeiro foi preso após pedir socorro às vítimas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h56 ) twitter

Homem se esconde em banheira de motel para assaltar casal, fica sem ar e acaba preso

Um casal em Porto Velho, Rondônia, acionou a polícia ao ouvir ruídos suspeitos vindos da banheira de um motel. Ao investigarem, encontraram um homem escondido que pretendia furtar seus pertences. O homem, um estrangeiro, ficou sem ar e solicitou ajuda ao próprio casal. A polícia chegou ao local e efetuou a prisão em flagrante.

O plano do criminoso era roubar objetos do casal e do quarto durante o checkout. No entanto, ele se escondeu de tal maneira que não conseguiu sair, resultando em seu desespero e subsequente pedido de ajuda.

