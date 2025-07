Homem é encontrado em furgão de entregador desaparecido em São Paulo Investigação policial busca esclarecer relação entre suspeito e caso de desaparecimento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h18 ) twitter

Entregador desaparece e carro dele é encontrado com outra pessoa

Na zona norte de São Paulo, um homem foi encontrado dentro de um furgão amarelo pertencente a um entregador desaparecido. A esposa do motorista acionou a polícia após ele não retornar para casa. Policiais localizaram o veículo sem seu condutor habitual e detiveram o homem encontrado no interior.

O suspeito foi levado ao IML para exame de corpo de delito, enquanto a polícia investiga sua possível conexão com o desaparecimento do motorista ou envolvimento em um roubo. A esposa do entregador está prestando depoimento para ajudar nas investigações.

