Homem é morto a facadas em parque na zona leste de São Paulo Suspeito é preso com manchas de sangue; polícia investiga latrocínio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h53 )

Homem é atacado e morto em parque na zona leste de São Paulo

Um homem de 38 anos foi encontrado morto com ferimentos de faca no parque ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo.

A polícia investiga o caso como latrocínio após prender um suspeito com roupas manchadas de sangue. Testemunhas relataram que a vítima mencionou uma tentativa de assalto antes do ataque.

O homem apresentava múltiplos ferimentos, incluindo três golpes de faca, dois deles na coxa. Próximo ao corpo estavam seus pertences pessoais, como mochila e chinelo.

A possibilidade de execução também está sendo considerada pela polícia, já que o suspeito teria demonstrado nervosismo e mencionado problemas pessoais antes do crime.

A operação para capturar o suspeito contou com viaturas da polícia militar e um helicóptero. O suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento enquanto a área permanece preservada até a chegada do Instituto Médico Legal para remoção do corpo.

