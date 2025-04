Homem é preso após matar esposa na frente do filho em São Paulo Edson Onishi alegou legítima defesa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso após matar a mulher na frente do filho em São Paulo

Um homem identificado como Edson Onishi se entregou à polícia após atirar na esposa Ana Thais Onishi durante uma discussão no norte de São Paulo. Ele alegou legítima defesa, afirmando que ela o ameaçou com uma faca.

A arma usada no crime não tinha autorização legal e possuía numeração raspada. O incidente ocorreu na frente do filho do casal, de sete anos.

A polícia continua investigando o caso através de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para esclarecer todos os detalhes.

Assista em vídeo - Homem é preso após matar a mulher na frente do filho em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!