Homem é preso por ataques a mulheres na zona leste de São Paulo

RESUMO DA NOTÍCIA Patrick Marques da Silva, de 33 anos, foi preso na Zona Leste de São Paulo por ataques a mulheres.

Ele foi detido com um canivete e pertences femininos, próximo a um parque em Cidade Tiradentes.

Uma vítima o reconheceu na delegacia após sofrer um corte na perna durante o ataque.

Patrick tem antecedentes criminais por estupro e furto, e as investigações para identificar mais vítimas continuam.

Suspeito de atacar mulheres na zona leste de SP é preso

Patrick Marques da Silva, de 33 anos, foi detido pela Polícia Militar próximo a um parque na região de Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, sob a acusação de atacar várias mulheres. Ele portava um canivete e pertences femininos no momento da prisão.

Uma vítima reconheceu Patrick na delegacia após ser atacada durante uma caminhada no parque, resultando em um corte na perna ao tentar se defender. Outra mulher foi agredida após aceitar um trabalho de faxina oferecido por ele.

Com antecedentes criminais por estupro e furto no litoral paulista, Patrick veio para São Paulo no final do ano passado. As autoridades continuam investigando para identificar outras possíveis vítimas deste agressor.

